Casapulla aggredisce la moglie e si scaglia contro i Carabinieri

Da caserta.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Casapulla, i Carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto per una lite tra coniugi. All’arrivo, hanno trovato un uomo che ha aggredito la moglie e si è scagliato contro di loro. L’uomo è stato fermato e portato in caserma. La donna ha riportato alcune ferite, ma non sono state rese note le condizioni di salute. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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Intervento tempestivo dei Carabinieri nella notte a Casapulla, dove una richiesta di aiuto per una violenta lite familiare ha consentito di interrompere un episodio di presunta violenza domestica e di assicurare alla giustizia un 46enne, gravemente indiziato, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e resistenza a pubblico ufficiale.L'allarme è scattato nelle ore notturne, quando la Centrale Operativa ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

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