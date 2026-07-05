Caregiver legge 104 | docenti senza ricongiungimento

I docenti con diritto alla legge 104 non possono ottenere il ricongiungimento familiare. La questione riguarda chi lavora nel settore scolastico e ha bisogno di assistenza per un familiare fragile. La denuncia del CNDDU evidenzia come, in molti casi, questa possibilità sia ancora negata o limitata, nonostante il diritto sia previsto dalla normativa. La questione rimane aperta e al centro di discussioni pubbliche.

Il diritto all'assistenza dei familiari fragili resta spesso solo sulla carta per chi lavora nella scuola. Il tema del caregiver legge 104 torna al centro del dibattito dopo la denuncia del CNDDU. Molti insegnanti che assistono un parente con disabilità grave non riescono a ottenere il trasferimento vicino a casa, nonostante la mobilità territoriale prevista dai contratti.Cosa chiede il CNDDU sul caregiver legge 104Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha inviato un appello alle Istituzioni sul tema del caregiver legge 104. Al centro c'è la condizione dei docenti che sono caregiver unico di un familiare con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 1041992. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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