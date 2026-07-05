Carburanti | fine dello sconto sulle accise La situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Da noinotizie.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo sconto sulle accise sui carburanti è terminato, con effetti immediati sui prezzi alla pompa. In Puglia, i distributori hanno già aggiornato i prezzi, che ora riflettono l’aumento. È possibile consultare i nuovi costi tramite il sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è disponibile uno schema con i prezzi aggiornati di ogni distributore nella regione e in tutta Italia.

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È finito il periodo di sconto sulle accise per i carburanti. Riflessi immediati alla pompa. Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea       L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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