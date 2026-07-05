Carburanti | fine dello sconto sulle accise La situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Lo sconto sulle accise sui carburanti è terminato, con effetti immediati sui prezzi alla pompa. In Puglia, i distributori hanno già aggiornato i prezzi, che ora riflettono l’aumento. È possibile consultare i nuovi costi tramite il sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è disponibile uno schema con i prezzi aggiornati di ogni distributore nella regione e in tutta Italia.
È finito il periodo di sconto sulle accise per i carburanti. Riflessi immediati alla pompa. Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Segui gli aggiornamenti su Carburanti.
Fine dello sconto sulle accise, rincari alla pompa: benzina e diesel più cari
Notizie e thread social correlati
Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in ItalyIn Puglia, i prezzi dei carburanti sono disponibili attraverso un elenco pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Temi più discussi: Fine dello sconto sulle accise: benzina e diesel pronti a un aumento da sabato; Carburanti, scade taglio delle accise: come cambiano i prezzi; Addio allo sconto sulle accise: da sabato il pieno torna a salire, gasolio sopra i 2 euro in autostrada; È finito lo sconto sulle accise dei carburanti deciso dal governo.
IL GOVERNO DICE STOP AL TAGLIO DELLE ACCISE DOPO IL CALO CONTINUO DEI CARBURANTI - Il governo conferma la fine dello sconto sulle accise sui carburanti, una misura che secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso non v facebook
(EX) CARO CARBURANTI Da oggi fine al taglio delle accise sui carburanti, imbarazzante sussidio ambientalmente dannoso a pioggia che ci è costato quasi 2 miliardi di euro... errore che siamo prontissimi a rifare a prossima crisi via @sole24ore x.com
Carburanti, dopo stop taglio accise tornano a salire i prezzi di benzina e gasolioLeggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, dopo stop taglio accise tornano a salire i prezzi di benzina e gasolio ... tg24.sky.it
Carburanti, da domani stop allo sconto sulle accise: aumento di 3 euro a pieno. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro reddit
Accise carburanti: dal 4 luglio fine dello sconto su benzina e dieselDal 4 luglio stop al taglio delle accise su benzina e diesel: cosa cambia per i prezzi dei carburanti dopo la fine dello sconto del Governo. newsauto.it