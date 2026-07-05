Carburanti | fine dello sconto sulle accise La situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Notizia in breve

Lo sconto sulle accise sui carburanti è terminato, con effetti immediati sui prezzi alla pompa. In Puglia, i distributori hanno già aggiornato i prezzi, che ora riflettono l’aumento. È possibile consultare i nuovi costi tramite il sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è disponibile uno schema con i prezzi aggiornati di ogni distributore nella regione e in tutta Italia.