Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Da noinotizie.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, i prezzi dei carburanti sono disponibili attraverso un elenco pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul sito ufficiale è possibile consultare il dettaglio dei costi presso i distributori della regione. La lista fornisce informazioni aggiornate sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio pugliesi, consentendo un confronto tra i vari punti vendita presenti sul territorio.

Al link di seguito lo schema riguardante i distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea   L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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