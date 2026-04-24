Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In Puglia, i prezzi dei carburanti sono disponibili attraverso un elenco pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul sito ufficiale è possibile consultare il dettaglio dei costi presso i distributori della regione. La lista fornisce informazioni aggiornate sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio pugliesi, consentendo un confronto tra i vari punti vendita presenti sul territorio.

Al link di seguito lo schema riguardante i distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Voli, compagnie aeree a rischio per il caro carburante: quali sono; Crisi del carburante, la Germania convoca il Consiglio di sicurezza nazionale. L'allarme: La Russia pronta a fermare l'export del petrolio dal Kazakistan; L'Ue: Col blocco di Hormuz conseguenze catastrofiche per i trasporti. Scorte di carburante condivise per salvare i voli estivi; Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI. Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali ... tg24.sky.it L’Ue prova a rassicurare: Al momento non c’è carenza di carburante per aerei. Ma avverte: Senza riapertura di Hormuz conseguenze catastroficheL'UE rassicura sui rifornimenti di jet fuel ma avverte: la crisi in Medio Oriente potrebbe avere effetti devastanti anche sui trasporti aerei ... ilfattoquotidiano.it A Siracusa l’Unione Italiana Cooperative denuncia gli effetti del caro carburanti legato alla crisi internazionale: cooperative al limite e richieste di interventi urgenti #CaroCarburanti https://siracusapress.it/attualita/siracusa-unione-italiana-cooperative-allar - facebook.com facebook Eurostat: a marzo prezzo dei carburanti nell’Ue aumentato del 12,9 per cento rispetto al 2025, in Italia +3,7 x.com