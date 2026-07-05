Capolavoro di Martina Berta a La Thuile! L’azzurra trionfa in Coppa del Mondo in casa

Notizia in breve

Martina Berta ha vinto la prova di cross country in Coppa del Mondo a La Thuile, davanti al pubblico di casa. La gara si è svolta nel quinto appuntamento della stagione e ha visto l’atleta azzurra conquistare il primo posto in una competizione olimpica. La vincitrice ha attraversato il tracciato con tempi che le hanno garantito la vittoria. La manifestazione ha coinvolto numerosi spettatori presenti lungo il percorso.