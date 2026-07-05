Capolavoro di Martina Berta a La Thuile! L’azzurra trionfa in Coppa del Mondo in casa
Martina Berta ha vinto la prova di cross country in Coppa del Mondo a La Thuile, davanti al pubblico di casa. La gara si è svolta nel quinto appuntamento della stagione e ha visto l’atleta azzurra conquistare il primo posto in una competizione olimpica. La vincitrice ha attraversato il tracciato con tempi che le hanno garantito la vittoria. La manifestazione ha coinvolto numerosi spettatori presenti lungo il percorso.
È festa italiana in quel di La Thuile. Davanti al pubblico di casa festante, nel quinto appuntamento della Coppa del Mondo di mountain bike per la categoria del cross country, quella olimpica, a trionfare è Martina Berta. L’azzurra vanta una medaglia iridata, il bronzo conquistato a Vallnord nel 2024, ma questa, anche vista la location dove è arrivata, è sicuramente l’affermazione più importante e bella della carriera della 28enne. L’atleta della Origine Racing Division è riuscita ad imporsi con il tempo di 1h31:04, annullando la rimonta sul finale della statunitense Savilia Blunk (Decathlon Ford Racing Team), staccata di 12”, mentre completa il podio l’austriaca Laura Stigger (Specialized Factory Racing). 🔗 Leggi su Oasport.it
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