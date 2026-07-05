Dopo la sconfitta contro il Belgio, un ex calciatore ha accusato un attuale attaccante di essere ubriaco durante il Mondiale. La denuncia riguarda presunti problemi di alcolismo che avrebbero influenzato le prestazioni del giocatore durante la competizione. La vicenda sta facendo discutere nel paese, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme.

Nel Senegal, post eliminazione-thriller contro il Belgio, è scoppiato un caso attorno a Nicolas Jackson: Paul Keita, ex giocatore senegalese, lo ha accusato di avere problemi di alcolismo gravi che avrebbero influito sul suo Mondiale. "Jackson durante i Mondiali era talmente ubriaco da non riuscire ad allenarsi" ha affermato. Il centravanti senegalese si è difeso con una storia Instagram, dove ha negato le accuse e risposto a Keita: "Vedo cosa si dice di me. È falso. Non bevo alcolici, non ne ho mai bevuti. Amo troppo questa maglia e rispetto troppo i miei compagni di squadra per comportarmi in modo non professionale". E rivolto al suo accusatore: "Smettila di mentire, idiota. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Caos Senegal, l'ex giocatore Paul Keita accusa Nico Jackson: "Ubriaco durante il Mondiale"

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