Sono iniziati i lavori di sostituzione degli infissi nella palestra delle scuole medie di Poggio Renatico. L’intervento mira a migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la funzionalità della struttura, utilizzata quotidianamente da studenti e associazioni locali. I lavori riguardano principalmente la sostituzione delle finestre e la messa in sicurezza degli accessi. Nessuna data di fine lavori è stata ancora comunicata.

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di sostituzione degli infissi della palestra delle scuole medie di Poggio Renatico, un intervento che consentirà di migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la funzionalità della struttura sportiva utilizzata quotidianamente dagli studenti e dalle associazioni del territorio. L’opera prevede la fornitura e la posa di nuove finestre a nastro e a vasistas della palestra. Contestualmente saranno sostituite anche due tapparelle dell’asilo nido e alcuni infissi presso il municipio. L’intervento è reso possibile grazie a un contributo della Regione, destinato ai territori colpiti dagli eventi grandinigeni, pari a 71. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri alla palestra delle medie. Sicurezza e sostituzione di infissi

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