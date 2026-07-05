Canonica d’Adda schianto auto-moto | padre e figlio in ospedale

Un incidente tra auto e moto si è verificato nel pomeriggio di domenica lungo la strada provinciale 525 a Canonica d’Adda. Un uomo di 43 anni e un ragazzo di 14 sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Padre e figlio di 43 e 14 anni sono rimasti feriti in un incidente verificatosi nel pomeriggio di domenica 5 luglio lungo la strada provinciale 525 nel territorio comunale di Canonica d’Adda. L’allarme è scattato poco prima delle 15.30 quando i due, che viaggiavano a bordo di uno scooterone, si sono scontrati con una Fiat 600 che viaggiava nella stessa direzione, verso il centro del paese. Secondo quanto è stato possibile ricostruire pare che il sinistro sia sia verificato durante una manovra di sorpasso ad opera della due ruote: in corrispondenza di un incrocio l’auto avrebbe iniziato a svoltare a sinistra, non accorgendosi della moto che stava sopraggiungendo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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