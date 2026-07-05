Canale Italiana della Rai diventa un caso Sandro Ruotolo attacca Giampaolo Rossi | Mancava il sovranista

Notizia in breve

Durante la presentazione di Italiana, il nuovo canale Rai dedicato al territorio e all’identità nazionale, è scoppiato uno scontro politico. Sandro Ruotolo ha criticato pubblicamente Giampaolo Rossi, sostenendo che nel progetto mancava una presenza sovranista. La discussione ha attirato l’attenzione sui contenuti e sulla linea editoriale del canale, che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esponenti politici. La polemica si concentra sulla rappresentazione delle tematiche legate all’identità e alla sovranità nazionale.