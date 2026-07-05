Cambia il regolamento di Wimbledon | il tennista che gioca con un braccio solo

Da ilgiornale.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tennista di 33 anni si presenta a Wimbledon nel 1947 chiedendo di giocare senza usare il braccio sinistro. La richiesta viene respinta e il regolamento del torneo non prevede eccezioni per questa condizione. La sua presenza suscita attenzione, ma il torneo si svolge secondo le regole standard. Non ci sono altre modifiche ufficiali al regolamento, e il giocatore non viene ammesso in gara. La richiesta rimane un episodio singolare nella storia del torneo.

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Wimbledon, 1947. C'è un uomo di trentatré anni che si presenta al cancello del torneo più importante del mondo con una richiesta che suona quasi come una provocazione: farlo giocare senza il braccio sinistro. Si chiama Hans Redl, è austriaco, e fino a pochi anni prima indossava la divisa di un esercito che l'Inghilterra ha appena sconfitto. Il regolamento, però, non lo prevede. Il servizio, secondo l'articolo 16 dettato dall'ITF nel 1913, si esegue lanciando la palla con la mano libera. Redl una mano libera non ce l'ha più: l'ha lasciata, insieme al braccio, nell'inferno di Stalingrado. Qui la storia dello sport si intreccia con la grande Storia, e lo fa con una violenza che il tennis raramente conosce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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