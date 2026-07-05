Un tennista di 33 anni si presenta a Wimbledon nel 1947 chiedendo di giocare senza usare il braccio sinistro. La richiesta viene respinta e il regolamento del torneo non prevede eccezioni per questa condizione. La sua presenza suscita attenzione, ma il torneo si svolge secondo le regole standard. Non ci sono altre modifiche ufficiali al regolamento, e il giocatore non viene ammesso in gara. La richiesta rimane un episodio singolare nella storia del torneo.

Wimbledon, 1947. C'è un uomo di trentatré anni che si presenta al cancello del torneo più importante del mondo con una richiesta che suona quasi come una provocazione: farlo giocare senza il braccio sinistro. Si chiama Hans Redl, è austriaco, e fino a pochi anni prima indossava la divisa di un esercito che l'Inghilterra ha appena sconfitto. Il regolamento, però, non lo prevede. Il servizio, secondo l'articolo 16 dettato dall'ITF nel 1913, si esegue lanciando la palla con la mano libera. Redl una mano libera non ce l'ha più: l'ha lasciata, insieme al braccio, nell'inferno di Stalingrado. Qui la storia dello sport si intreccia con la grande Storia, e lo fa con una violenza che il tennis raramente conosce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Ilgiornale.it - Cambia il regolamento di Wimbledon: il tennista che gioca con un braccio solo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'allenamento di Sinner a Wimbledon a due giorni dall'esordio contro Kecmanovic

Notizie e thread social correlati

Crollo e resurrezione di Kokkinakis, il tennista che gioca con il tendine di un morto nella spallaUn tennista australiano, sceso al numero 855 del ranking dopo un grave infortunio, ha vinto un match a Parigi contro un avversario in rimonta, durato...

Leggi anche: Sinner si allena a Montecarlo, sul braccio del tennista spunta un dispositivo che monitora la glicemia: «Può dare risposte dopo il crollo di Parigi» – Il video

Temi più discussi: Legge elettorale: Meloni ha paura di perdere e cambia le regole del gioco - Gruppo Pd; WEBINAR | Nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi: cosa cambia per le imprese; Il packaging è solo l’inizio: cosa cambia davvero con il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi; Ambiente, il nuovo regolamento Ue sugli imballaggi cambia le regole: Plastic Free chiede più coraggio contro la crisi della plastica.

Cambia il regolamento di Wimbledon: il tennista che gioca con un braccio soloNel 1947 l’austriaco Hans Redl riesce a sovvertire le regole, trasformando una mutilazione di guerra nel più commovente atto di coraggio sportivo mai visto sull'erba di Church Road ... ilgiornale.it

Stop alla distruzione degli invenduti: la moda cambia strategia e punta anche all'intelligenza artificiale Il regolamento Ecodesign costringe brand e fast fashion a ripensare alla produzione Leggi l’articolo completo di Laura Mendola: lasicilia.visitlink.me/-mj4rW x.com

Quanto sono portabili le razze/sfondo del 2014 nel regolamento del 2024? reddit

Mercato ’Svuota Cantine’. Cambia il regolamento . Critiche dalla Pro LocoIl mercatino Svuota cantine cambia volto. Il Comune ha approvato un disciplinare che introduce un limite rigido: massimo quattro ... msn.com