Un tennista australiano, sceso al numero 855 del ranking dopo un grave infortunio, ha vinto un match a Parigi contro un avversario in rimonta, durato oltre quattro ore. Durante la partita, ha giocato con un tendine danneggiato nella spalla, che normalmente si verifica in altri sport come il bodybuilding. Ha dichiarato che la sua condizione fisica non è normale. La vittoria rappresenta una ripresa significativa dopo il crollo nel ranking e l’infortunio subito.

Una prima vincente, lo sbalordimento del pubblico, il crollo a terra e le lacrime sfiorate. Questi i fotogrammi del match point che ha permesso a Thanasi Kokkinakis di battere Terence Atmane dopo 4 ore e 20 di lotta. 7-5 al quinto, rimontando due volte un set di svantaggio in una battaglia in pieno spirito Slam. Su un campo secondario del Roland Garros, con atmosfera da Coppa Davis. Era difficile immaginare un palcoscenico migliore per il grande rientro dell’australiano, ai nastri di partenza del torneo da n.855 Atp. In tabellone grazie al ranking protetto, Kokkinakis non vinceva una partita su terra nel circuito maggiore proprio dal Roland Garros 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crollo e resurrezione di Kokkinakis, il tennista che gioca con il tendine di un morto nella spalla

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