Calciomercato Inter passi avanti per Khalaili | 5 milioni ballano tra le due squadre

Da internews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le due squadre stanno trattando un trasferimento per Khalaili, con una cifra di circa 5 milioni di euro in discussione. Nel frattempo, l’Inter ha riscattato Stankovic e ha ingaggiato Provedel. La società nerazzurra cerca anche un esterno e un difensore per completare il settore difensivo, con attenzione particolare a un profilo per il ruolo di Chivu. Le trattative sono in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

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di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, dopo il riscatto di Stankovic e l’arrivo di Provedel i nerazzurri si muovono per chiudere anche esterno e difensore per Chivu. L’ Inter accelera sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Cristian Chivu una rosa sempre più completa in vista del raduno estivo. Come riportato dal Corriere dello Sport dopo gli arrivi di Aleksandar Stankovic (riscattato) e Ivan Provedel, la dirigenza nerazzurra punta a chiudere almeno un’altra operazione prima dell’inizio della preparazione, con i nomi di Anan Khalaili e Trevoh Chalobah in cima alla lista. Negli ultimi giorni i contatti con gli entourage di entrambi i giocatori si sono intensificati, ricevendo la piena disponibilità a vestire la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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