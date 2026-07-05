calciomercato inter affidamento su pastorello per trovare acquirenti per pavard e asllani

L'Inter sta lavorando per cedere Pavard e Asllani, affidandosi a un agente di mercato noto. La società cerca acquirenti per i due calciatori e ha incaricato un professionista di settore di gestire le trattative. Le operazioni di vendita sono in fase di avvio e coinvolgono diversi club interessati. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata e le trattative sono in corso.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, i nerazzurri si muovono per le uscite: fatto affidamento su Pastorello per trovare acquirenti per Pavard e Asllani. Mentre proseguono le trattative per Anan Khalaili e Trevoh Chalobah, l’ Inter accelera sul fronte delle uscite. Secondo Tuttosport, la società ha affidato a Federico Pastorello il compito di individuare nuovi acquirenti, preferibilmente all’estero, per Benjamin Pavard e Kristjan Asllani. Entrambi i giocatori sono destinati a lasciare Milano: il centrocampista albanese è fuori dal progetto tecnico di Cristian Chivu, mentre per Pavard, rientrato dal prestito all’ Olympique Marsiglia, non ci sarebbe spazio nella nuova Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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