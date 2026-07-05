Sono stati già ingaggiati quattro nuovi giocatori, tra cui Bertocchi, Battaglia, Ulai e Straforini, per la squadra di calcio dilettantistica. La campagna abbonamenti per la stagione 20262027 sta per essere avviata, con il prezzo di 100 euro confermato e valido per tutti i settori dello stadio. La formazione guidata dal nuovo allenatore sta prendendo forma in vista dell'inizio della stagione.

La nuova stagione si avvicina e alla Centese è tutto pronto: la campagna abbonamenti 20262027 sta per aprire i battenti. Confermato anche quest’anno il prezzo della tessera, 100 euro, valida per tutti i settori del G&G Stadium. Intanto la squadra affidata a mister Nicola Galletti e al direttore sportivo Pier Giorgio Alberti comincia a prendere forma. Da alcune prime indiscrezioni siamo in grado di anticipare i primi quattro innesti, tutti provenienti da categorie superiori: gli altri nomi verranno svelati nei prossimi giorni, una volta perfezionati gli accordi. Tra i pali arriva Davide Bertocchi, classe 1997, reduce da diverse stagioni da titolare in Eccellenza con lo Zola Predosa: esperienza e sicurezza per un reparto che cerca continuità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: già ingaggiati Bertocchi, Battaglia, Ulai e Straforini. Campagna abbonamenti e primi quattro acquisti. La nuova Centese di mister Galletti prende forma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio serie C, da lunedì parte la nuova campagna abbonamenti del GrifoLa campagna abbonamenti del Perugia per la nuova stagione di Serie C partirà lunedì 1° giugno.

Terranuova Traiana, prende forma lo staff di mister CalderiniIl Terranuova Traiana ha annunciato la formazione dello staff tecnico e sanitario per la stagione di Serie D 2026-2027.

Si parla di: Calcio dilettanti: già ingaggiati Bertocchi, Battaglia, Ulai e Straforini. Campagna abbonamenti e primi quattro acquisti. La nuova Centese di mister Galletti prende forma.

Calcio dilettanti: già ingaggiati Bertocchi, Battaglia, Ulai e Straforini. Campagna abbonamenti e primi quattro acquisti. La nuova Centese di mister Galletti prende formaLa nuova stagione si avvicina e alla Centese è tutto pronto: la campagna abbonamenti 2026/2027 sta per aprire i ... sport.quotidiano.net

Calcio dilettantiL’eco dell’ultima stagione non si è ancora spenta che la società biancoazzurra ha già tracciato la rotta per il 2026/2027, e i segnali che arrivano sono tutti incoraggianti. sport.quotidiano.net