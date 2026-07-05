Calcio dilettanti | già ingaggiati Bertocchi Battaglia Ulai e Straforini Campagna abbonamenti e primi quattro acquisti La nuova Centese di mister Galletti prende forma

Da sport.quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati già ingaggiati quattro nuovi giocatori, tra cui Bertocchi, Battaglia, Ulai e Straforini, per la squadra di calcio dilettantistica. La campagna abbonamenti per la stagione 20262027 sta per essere avviata, con il prezzo di 100 euro confermato e valido per tutti i settori dello stadio. La formazione guidata dal nuovo allenatore sta prendendo forma in vista dell'inizio della stagione.

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La nuova stagione si avvicina e alla Centese è tutto pronto: la campagna abbonamenti 20262027 sta per aprire i battenti. Confermato anche quest’anno il prezzo della tessera, 100 euro, valida per tutti i settori del G&G Stadium. Intanto la squadra affidata a mister Nicola Galletti e al direttore sportivo Pier Giorgio Alberti comincia a prendere forma. Da alcune prime indiscrezioni siamo in grado di anticipare i primi quattro innesti, tutti provenienti da categorie superiori: gli altri nomi verranno svelati nei prossimi giorni, una volta perfezionati gli accordi. Tra i pali arriva Davide Bertocchi, classe 1997, reduce da diverse stagioni da titolare in Eccellenza con lo Zola Predosa: esperienza e sicurezza per un reparto che cerca continuità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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