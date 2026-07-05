Il Pontremoli ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante De Negri, confermando il suo arrivo con un comunicato ufficiale. La società ha perfezionato il trasferimento senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, mantenendo il riserbo sulle trattative. La firma è avvenuta nelle ultime ore, segnando un nuovo acquisto per la squadra in vista delle prossime partite.

Le grandi manovre non sempre si consumano sotto i riflettori. Talvolta prendono forma nel silenzio delle telefonate, nella pazienza di chi sa attendere il momento giusto e nella stretta di mano che vale più di cento proclami. Il Pontremoli FC mette a segno uno dei colpi più significativi del mercato estivo assicurandosi De Negri, attaccante pontremolese di nascita e di scuola calcistica, riportato a casa grazie a una trattativa condotta direttamente dal presidente Stefano Giannetti, che ha seguito ogni passaggio fino alla fumata bianca. Non è un acquisto qualunque. È il ritorno di un figlio della Lunigiana calcistica, cresciuto nelle file della Pontremolese, dove ha imparato il mestiere dell’attaccante respirando l’odore dell’erba e il peso di una maglia che da queste parti significa appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Colpo di mercato del Pontremoli. Tesserato l’attaccante De Negri

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