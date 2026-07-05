calcio a sette successo ad appignano del torneo cardonas

La squadra delle Sofferenze da divano ha vinto la terza edizione della Cardonas Cup, torneo di calcio a sette che si svolge ad Appignano. La competizione, che sta crescendo di anno in anno, è uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate nel comune. La manifestazione vede la partecipazione di diverse formazioni locali e si svolge nel rispetto delle regole sportive. La finale si è conclusa con la vittoria delle Sofferenze da divano, che si sono imposte sugli avversari.

La formazione delle Sofferenze da divano ha vinto la terza edizione della Cardonas Cup, torneo di calcio a sette che continua a crescere e che ormai rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate appignanese. La vincitrice ha battuto 5-3 i campioni uscenti di Smart Agenzia per il Lavoro. Sul terzo gradino del podio Prima K2 e quarto Verde Creativo. La manifestazione è durata tre settimane, ha coinvolto 16 squadre per oltre 180 giocatori impiegati con tanta gente ogni volta sugli spalti. Al termine della finale sono stati assegnati anche i premi individuali. Tommaso Stampella, in forza a Verde Creativo, ha chiuso il torneo da capocannoniere con 17 reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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