Da lunedì 6 luglio, il servizio di trasporto a chiamata ClicBus si estende a quattro nuove zone, aggiungendosi alla sperimentazione avviata un anno fa a Massimina. A partire dal 13 luglio, tre ulteriori aree entreranno nel circuito, portando il totale a otto zone coperte. Il servizio, gestito da Atac, è stato progettato da Roma Servizi per la Mobilità ed ora diventa una soluzione stabile per i residenti coinvolti.

Inaugurato un anno fa a Massimina in via sperimentale, prende stabilmente il via lunedì 6 luglio ClicBus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata di Roma Capitale, progettato da Roma Servizi per la Mobilità e gestito da Atac.Un servizio innovativo, già adottato con successo da città con un minor numero di abitanti come Milano, composto da vetture a otto posti e un nono per una carrozzina, che non prevede un percorso fisso, ma si adatta alle richieste degli utenti per spostamenti da qualsiasi origine a qualsiasi destinazione all’interno delle zone in cui è operativo: luoghi pubblici, ospedali, fermate del trasporto pubblico, aree commerciali, scuole. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Bus a chiamata (ClicBus), dopo la sperimentazione a Massimina da lunedì 6 luglio servite altre quattro zone. Dal 13 ne saranno aggiunte tre, per un totale di otto

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