Nusa ha segnato il primo gol, sbloccando il risultato. Il Brasile, che finora aveva mostrato poche azioni decisive, ha passato il turno grazie a una regia da Premier League. La Norvegia ha mantenuto una posizione compatta in campo, sostenuta dai tifosi che hanno incitato con entusiasmo. La partita si è svolta con continui scambi, ma alla fine il Brasile ha ottenuto la vittoria e l’accesso ai quarti di finale.

Da una parte un Brasile che finora ha vissuto soprattutto di fiammate, dall’altra una Norvegia compatta in campo e spinta dalle “remate vichinghe” dei suoi tifosi, tra i più pittoreschi del Mondiale. Al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey) sarà un incrocio tra opposti: leggerezza contro solidità, le licenze offensive concesse da Ancelotti chiamate ad aggirare l’iceberg norvegese. Ci sarà da divertirsi, anche perché la palla la faranno girare due registi che giocano a un ritmo da Premier: da una parte Bruno Guimaraes, metronomo del Newcastle, dall’altra Martin Odegaard, il capitano che ha riportato l'Arsenal sul tetto d’Inghilterra dopo 22 anni di attesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brasile-Norvegia, una regia da Premier per l'assalto ai quarti. E si è sbloccato Nusa...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brasile-Norvegia, chi va ai quarti tra Vinicius e Haaland? Pronostico e quoteVinicius e Haaland sono i protagonisti di uno degli ottavi più attesi del Mondiale, con le due Nazionali che si sfideranno per un posto nei quarti.

Mondiali 2026: Mbappè trascina la Francia ai quarti. Battuto il Paraguay: 1-0. Oggi Brasile-Norvegia e Messico-InghilterraLa Francia ha vinto 1-0 contro il Paraguay, qualificandosi ai quarti di finale del Mondiale.

Temi più discussi: Brasile-Norvegia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Mondiali 2026, notte di sorprese: fuori Germania e Olanda ai rigori, passano Paraguay e Marocco. Il Brasile vince al 95'. Oggi Francia-Svezia, Costa d'Avorio-Norvegia e Messico-Ecuador; Mondiali 2026, dove vedere Brasile-Norvegia e Inghilterra-Messico in diretta tv e streaming, gli orari delle partite; Pronostico Brasile – Norvegia: 5 Luglio 2026 ?.

Brasile-Norvegia, una regia da Premier per l'assalto ai quarti. E si è sbloccato Nusa...Il duello a centrocampo Guimaraes-Odegaard può decidere la sfida. Dall'esterno del Lipsia gol o assist ... gazzetta.it

Dove vedere Brasile-Norvegia in tv e streaming: canali, data, orario, formazioniDove vedere Brasile-Norvegia in TV e in diretta streaming? Tutto quello che devi sapere: canale, orario di calcio d'inizio e informazioni sulla partita degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. calciomercato.com

La telecronaca di Brasile-Giappone è stata imbarazzante reddit