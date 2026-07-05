Brasile-Norvegia una regia da Premier per l' assalto ai quarti E si è sbloccato Nusa

Da gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nusa ha segnato il primo gol, sbloccando il risultato. Il Brasile, che finora aveva mostrato poche azioni decisive, ha passato il turno grazie a una regia da Premier League. La Norvegia ha mantenuto una posizione compatta in campo, sostenuta dai tifosi che hanno incitato con entusiasmo. La partita si è svolta con continui scambi, ma alla fine il Brasile ha ottenuto la vittoria e l’accesso ai quarti di finale.

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Da una parte un Brasile che finora ha vissuto soprattutto di fiammate, dall’altra una Norvegia compatta in campo e spinta dalle “remate vichinghe” dei suoi tifosi, tra i più pittoreschi del Mondiale. Al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey) sarà un incrocio tra opposti: leggerezza contro solidità, le licenze offensive concesse da Ancelotti chiamate ad aggirare l’iceberg norvegese. Ci sarà da divertirsi, anche perché la palla la faranno girare due registi che giocano a un ritmo da Premier: da una parte Bruno Guimaraes, metronomo del Newcastle, dall’altra Martin Odegaard, il capitano che ha riportato l'Arsenal sul tetto d’Inghilterra dopo 22 anni di attesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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