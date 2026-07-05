Brasile-Norvegia | il fantasma di Marsiglia ’98 aleggia sugli ottavi di stasera

Ventotto anni dopo la storica impresa scandinava, le due nazionali si ritrovano in una sfida da dentro o fuori: è di nuovo Brasile Norvegia. C’è una magia particolare quando il tabellone di un Mondiale decide di rimettere di fronte due squadre legate da un filo invisibile ma indissolubile. La sfida di oggi tra Brasile e Norvegia, valida per gli ottavi di finale, non è solo una partita cruciale per il prosieguo del torneo, ma è un vero e proprio tuffo nel passato che risveglia emozioni e ricordi contrastanti. Impossibile, infatti, per i tifosi e gli appassionati non tornare con la mente a quel 23 giugno 1998. Ultime notizie Calcio Estero:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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