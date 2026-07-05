Poco prima delle 22 di venerdì, i carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti in via Guasco a Reggio Emilia, dopo una segnalazione di una lite in strada. Sul posto hanno trovato un 27enne che era stato aggredito. La vittima ha riferito di essere stata picchiata per debiti legati alla droga. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'aggressione o sugli eventuali responsabili.

Poco prima delle 22 di venerdì, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, assieme al personale sanitario del 118, sono intervenuti in via Guasco a seguito di una segnalazione riguardante una presunta lite in corso lungo la strada. Inizialmente da quanto segnalato da parte dei lavoratori del locale ’Guascone vermuteria’ il riferimento era di uno scontro in atto tra quattro persone, presumibilmente armate di bottiglie, avvenuto nei pressi delle scale di accesso del Palabigi. Al loro arrivo sul posto, i carabinieri hanno però rinvenuto soltanto un giovane di nazionalità egiziana di 27 anni, che presentava diverse escoriazioni che andavano quindi a testimoniare l’ aggressione appena subita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte e tensione in via Guasco. Aggredito un 27enne per debiti di droga

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