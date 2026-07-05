Botte a colpi di bottiglie in zona stazione | quattro denunciati

Quattro cittadini stranieri sono stati denunciati dopo una rissa avvenuta in piazza IV Novembre tra mercoledì e giovedì notte. La lite è degenerata con l’utilizzo di bottiglie, che sono state usate come armi. La rissa si è svolta vicino alla stazione e ha causato danni e scompiglio nella zona. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi, ma le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato i responsabili.

Sono quattro cittadini stranieri i responsabili di una violenta rissa scaturita in piazza IV Novembre nelle prime ore della notte tra mercoledì e giovedì, nel corso della quale sarebbero state utilizzate bottiglie di vetro e, presumibilmente, un’arma da taglio, che ha causato diverse vistose ferite ad alcuni dei partecipanti, prima del definitivo intervento dei carabinieri coadiuvati dalla polizia di Stato. Per questi motivi, con l’accusa di rissa aggravata, i carabinieri di Reggio hanno denunciato in stato di libertà tre uomini di età compresa tra i 21 e i 37 anni, tutti residenti nel Reggiano. Per gli stessi fatti, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, un quarto giovane di 17 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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