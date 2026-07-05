Bitonto | cittadinanza onoraria ai carabinieri Ieri la cerimonia

Ieri a Bitonto si è svolta la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria ai carabinieri. La decisione è stata annunciata da un consigliere regionale, che ha dichiarato che il riconoscimento va oltre un gesto simbolico, rappresentando un messaggio deciso contro la criminalità organizzata. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti dell’Arma. La cittadinanza onoraria è stata consegnata ufficialmente durante l’evento.

Di seguito un comunicato diffuso da Michele Picaro, consigliere regionale della Puglia: “La cittadinanza onoraria conferita dal Comune di Bitonto all’Arma dei Carabinieri è molto più di un riconoscimento simbolico: è un messaggio chiaro e forte contro ogni forma di criminalità organizzata. È la scelta di un’intera comunità che indica un’unica direzione possibile: quella della legalità, del rispetto delle istituzioni e della presenza dello Stato.” Lo dichiara l’On. Michele Picaro (ECR-Fratelli d’Italia), presente ieri mattina alla cerimonia nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile, insieme al Sindaco Francesco Paolo Ricci, all’On. Marco Lacarra e al Senatore Filippo Melchiorre. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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