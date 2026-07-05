La seconda linea di produzione della biopiattaforma di via Manin entrerà in funzione nel corso del prossimo anno. L’intervento, del valore di 91 milioni di euro, è stato realizzato dal Gruppo Cap. La nuova linea si aggiunge alla prima e riguarda un impianto di produzione legato alla gestione dei rifiuti biologici. La struttura si trova nel territorio della città e rappresenta un potenziamento dell’impianto esistente.

Entrerà in funzione l’anno prossimo la seconda linea di produzione della biopiattaforma di via Manin, intervento da 91 milioni di euro da parte del Gruppo Cap. L’impianto dovrà trattare 65mila tonnellate di fanghi all’anno con la capacità di produrre più di 11mila megawattora che per il teleriscaldamento e 5.500 per la rete elettrica, oltre a occuparsi di 6mila tonnellate di ceneri dove trarre fosforo. "In questi mesi, fino a novembre, siamo alle prese con cablaggi e prove a freddo - spiega Davide Chiuc, responsabile unico del procedimento e amministratore della società ZeroC, che gestisce la struttura - Prevediamo l’avviamento entro gennaio e a febbraio il test". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biopiattaforma, la seconda linea verso il test

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il cammino verso la prossima stagione. Altri due test per mister AquilaniIl Sassuolo inizia ufficialmente la nuova stagione con una partita di Coppa Italia contro il Cesena, prevista per le 18,30 di lunedì 17 agosto.

Gruppo Cap, conclusa installazione camino BioPiattaforma ZeroC a Sesto S.GiovanniÈ stata completata l'installazione del camino della BioPiattaforma ZeroC in via Daniele Manin a Sesto San Giovanni.

Si parla di: Biopiattaforma, la seconda linea verso il test.

Biopiattaforma, la seconda linea verso il testEntrerà in funzione l’anno prossimo la seconda linea di produzione della biopiattaforma di via Manin, intervento da 91 milioni ... ilgiorno.it

Cap posa a Sesto S. Giovanni il camino della BioPiattaforma ZeroCIl gruppo Cap, società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano ha posato il camino della BioPiattaforma ZeroC di Sesto San Giovanni (Milano). Si tratta - ... ansa.it