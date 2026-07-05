Il Consiglio comunale di Martina Franca ha rinviato il bilancio. Il gruppo UDC ha criticato la maggioranza, chiedendo maggiore stabilità per garantire il governo locale. Le tensioni tra le forze politiche si sono manifestate durante la seduta e sono state al centro dell’intervento del partito. La decisione di rinviare il documento contabile segue le discussioni interne al consiglio. Nessuna data è stata ancora fissata per il nuovo confronto sulla questione.

Tarantini Time Quotidiano Le tensioni emerse nell’ultimo Consiglio comunale finiscono al centro dell’intervento del gruppo consiliare UDC di Martina Franca. I consiglieri Mauro Bello, Vito Basile e Fabio Chiarelli leggono il mancato raggiungimento del numero legale, che ha fatto slittare l’approvazione dell’assestamento di bilancio, come il segnale di una maggioranza alle prese con crescenti difficoltà politiche. Per l’UDC, quanto avvenuto in aula non rappresenterebbe un episodio isolato, ma l’effetto di un clima di tensione maturato nelle ultime settimane e culminato con l’uscita dall’aula di un consigliere appartenente alla stessa maggioranza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Bilancio rinviato, l’UDC critica la maggioranza: “Serve stabilità per governare Martina Franca”

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