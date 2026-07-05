Bici da corsa rubate a Cuneo ritrovate in un campo sinti a Torino

Durante la Granfondo La Fausto Coppi a Cuneo, alcune biciclette sono state rubate e successivamente ritrovate all’inizio di luglio in un campo sinti nel quartiere Mirafiori di Torino. Le forze di polizia delle volanti dell’UPGSP hanno individuato le bici nel corso di un intervento nel campo di corso Unione Sovietica. Le biciclette, tutte da corsa, sono state recuperate senza ulteriori dettagli su eventuali arresti o indagini in corso.

Bici rubate a Cuneo in concomitanza con la nota gara ciclistica, la Granfondo La Fausto Coppi, gli agenti di polizia delle volanti dell’UPGSP le hanno ritrovate a inizio luglio all’interno di un campo sinti di corso Unione Sovietica, nel quartiere Mirafiori di Torino. Non bici da tutti i giorni ma importanti bici da corsa, cinque in tutto che insieme arrivano a un valore di 30mila euro. Il furto era avvenuto a Cuneo, nei giorni della Granfondo alla fine di giugno 2026. Cinque bici da corsa appartenenti a corridori professionisti, svanite nel nulla. Grazie però a un geolocalizzatore, il segnale era tornato a illuminare la zona di Mirafiori a Torino, facendo scattare nell’immediato l’allerta da parte della Questura di Cuneo ai colleghi torinesi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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