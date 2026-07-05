Una nota cantante e autrice e un uomo della politica di forte esperienza. Si incontrano stasera alle 21,15 all’Arena del parco dell’area feste di via Fazzano a Correggio, a "ParoleRock", con ospiti l’artista Fiorella Mannoia e il politico Pierluigi Bersani, insieme per parlare di musica, politica e società. L’evento, "Il ritmo delle idee", mette di fronte una delle interpreti più autorevoli della musica italiana, da sempre attenta ai diritti, alle fragilità, alle battaglie civili. Dall’altra un protagonista della politica nazionale che ha fatto del linguaggio diretto, del radicamento territoriale e della lettura dei cambiamenti sociali alcuni dei tratti più riconoscibili del proprio percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bersani-Mannoia: la strana coppia. In Arena a parlare di musica e politica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una "strana coppia" per ’Francesco’. Musica e parole di Branduardi e CazzulloAlle 21 al Teatro delle Muse di Ancona si tiene uno spettacolo con musica e parole di Branduardi e Cazzullo.

Ligabue e Mannoia: l’Arena di Verona ospiterà Una Nessuna CentomilaL’Arena di Verona si prepara ad accogliere l’evento “Una Nessuna Centomila” con la partecipazione di Ligabue e Mannoia.