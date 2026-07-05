Massimiliano Allegri è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli. La sua nomina ha suscitato reazioni diverse, passando rapidamente dall’ufficialità all’entusiasmo e successivamente al sospetto. Nel calcio, le notizie vengono rapidamente superate da nuovi sviluppi, e il dibattito tra tifosi e analisti si concentra ora sulle scelte tattiche e sulla gestione della squadra.

Allegri l’aziendalista. La notizia è già vecchia: Massimiliano Allegri è l’allenatore del Napoli. Nel calcio una notizia invecchia in fretta. Prima è ufficialità, poi entusiasmo, poi sospetto, poi dibattito tattico, poi processo preventivo. Tutto in quarantotto ore, con ammortamento emotivo accelerato. La domanda interessante, però, non è se Allegri sia l’uomo giusto. Questo lo vedremo. Dal punto di vista aziendale la domanda è: che funzione si istituisce davvero nel Napoli quando entra un allenatore come Allegri? Nel linguaggio aziendale, che nel calcio viene spesso evocato solo per insultare qualcuno, verrebbe quasi da chiedersi: l’allenatore è un COO, Chief Operating Officer? È il direttore operativo del club? La risposta è no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Benvenuto Allegri l’aziendalista, il suo compito sarà dimostrare che l’azienda serve a rendere possibile il calcio

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