Bellezza a tutti i costi? Occhio ai viaggi per ritocchi a prezzi stracciati

Sempre più persone si recano all’estero per interventi di chirurgia estetica, attratte da tariffe più basse e pacchetti che comprendono viaggio, soggiorno e operazione. Questa tendenza si nota anche in Italia, dove si registra un aumento di viaggi per trattamenti estetici a prezzi competitivi. Le operazioni vengono svolte in cliniche di altri paesi, spesso con costi inferiori rispetto a quelli nazionali. Non sono stati riportati dettagli su rischi o regolamentazioni specifiche.

Bellezza costi quel che costi? Non proprio: sempre più persone scelgono di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica fuori dall’Italia, attratte da prezzi competitivi e pacchetti che includono viaggio, soggiorno e operazione. Ma sarà una scelta giusta? Stando agli specialisti Aicpe ( Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetic a), il trend presenta non pochi rischi. Lo sanno bene i pazienti che tornano con complicanze anche gravi, finendo per sottoporsi a (costosi) interventi correttivi. Con risultati tutti da vedere. Ma vediamo meglio di che si tratta. Le mete dei ‘viaggi della bellezza’. Se i viaggi della speranza in cerca di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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To leave brothel,she attempt to drug regent,but he love her at sight,bring her,doted!

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Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di portarsi a casa un'alba o un tramonto. #TizianoTerzani #scattifotografici a @CasaLettori x.com

La bellezza delle campagne brevi reddit

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