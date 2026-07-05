Due uccelli sono stati sorpresi mentre rovistavano nei sacchi della spazzatura in Villa Severi. Sono stati trovati con piume nere e becco affilato, mentre tentavano di aprire i sacchi senza rispettare le regole della raccolta differenziata. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno constatato che non si trattava di umani, ma di due uccelli che si sono introdotti nell’area. Nessuna persona è stata coinvolta o denunciata.

Per una volta possiamo dire che i colpevoli sono stati colti sul fatto. E no, non sono writer, vandali o adolescenti annoiati. Hanno le piume nere, un becco affilatissimo e una discreta esperienza nell’aprire i sacchi della spazzatura. li abbiamo fotografati questa mattina poco dopo le sei al parco di Villa Severi, mentre facevano colazione direttamente dal menù del cestino pubblico. Uno tira fuori il sacco, l’altro controlla il contenuto, gli altri aspettano il proprio turno. Organizzazione quasi militare. E così, nel giro di pochi minuti, ecco comparire cartacce, involucri e avanzi sparsi tutt’intorno. La scena è quella che molti frequentatori del parco conoscono bene e che spesso, qualche ora dopo, finisce immortalata sui social accompagnata dal classico commento: “ Che schifo, la gente è sempre più maleducata. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Beccati i vandali di Villa Severi: hanno il becco, le ali e nessuna intenzione di fare la raccolta differenziata

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