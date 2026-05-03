Nelle ultime settimane si sono diffuse voci riguardanti un possibile addio di un dirigente alla società calcistica. Tuttavia, chi ricopre attualmente il ruolo ha dichiarato pubblicamente di voler rimanere e continuare il proprio percorso con il club. La situazione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando l’attenzione su eventuali sviluppi futuri. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato cambiamenti imminenti all’interno della dirigenza.

di Alessio Lento Le voci girano, come sempre quando si parla della Juventus. Nomi pesanti, suggestioni che accendono discussioni e creano quella sensazione di cambiamento imminente, anche quando non c’è nulla di davvero concreto sul tavolo. Dentro questo rumore, però, c’è una posizione molto chiara. Il giocatore attualmente in rosa non starebbe pensando a un passo indietro né a un’uscita. Anzi, la linea sarebbe opposta: restare e giocarsela. Dopo settimane di voci su profili di alto livello come Alisson Becker o David De Gea, il punto vero riguarda Michele Di Gregorio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il portiere non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Juventus e sarebbe pronto a giocarsi il posto da titolare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus: Comolli deve risolvere il problema

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