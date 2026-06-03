Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 6 al 12 giugno? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo la sparizione di Steffy. La sua improvvisa scomparsa preoccupa Finn, Ridge e R.J. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Steffy prigioniera di Luna. La tensione cresce attorno alla misteriosa sparizione di Steffy Forrester. In realtà, la figlia di Ridge è stata rapita da Luna Nozawa, che la tiene rinchiusa in una gabbia nell’appartamento che un tempo aveva condiviso con sua padre Poppy. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 6 al 12 giugno 2026: dov’è finita Steffy Forrester?

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Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

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