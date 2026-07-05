© US Mediaset La gelosia di Idil prende il sopravvento nelle prossime puntate di Be My Sunshine. Proprio per questo, la ragazza fa di tutto per cercare di allontanare Haziran dall’isola e soprattutto da Poyraz. Non a caso, Idil non esita a cercare di convincere il padre, diventato sindaco, ad opporsi all’apertura del nuovo hotel. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda il sabato e la domenica alle 14.20 circa. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. Be My Sunshine, anticipazioni da sabato 11 a domenica 12 luglio 2026. Sabato 11 luglio 2026: Idil vuole mandare via Haziran dall’isola. Spinta dalla fame, Haziran si reca a casa di Poyraz, che le prepara un menemen. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Be My Sunshine, anticipazioni dall’11 al 12 luglio 2026: Idil fa di tutto per allontanare Haziran da Poyraz

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BE MY SUNSHINE ANTICIPAZIONI: Idil SCOPRE LA VERITA' sull'incidente di Poyraz| Haziran VA Via

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