Basket qualificazioni mondiali | l' Italia batte Lituania a Bologna e chiude prima

L'Italia ha battuto la Lituania 87-74 nell'ultima partita della prima fase di qualificazione alla Fiba World Cup 2027, giocata a Bologna. La squadra ha recuperato 13 punti negli ultimi 5 minuti, chiudendo con un parziale di 24-8. La vittoria ha permesso agli azzurri di chiudere il girone al primo posto.

Vince l'Italia a Bologna, nell'ultimo impegno della prima fase di Qualificazione alla Fiba World Cup 2027. Gli Azzurri piegano la Lituania 87-74, recuperando 13 punti negli ultimi 5 minuti grazie a un incredibile parziale di 24-8. L'Italia chiude dunque al primo posto il girone D davanti a Lituania e Islanda (che oggi si è imposta 86-88 in Gran Bretagna) infilando una striscia di cinque successi di fila dopo il ko di Tortona contro l'Islanda. Nella seconda fase dei Qualifiers, l'Italia affronterà le prime tre classificate del girone C, ovvero Turchia (già certa del primo posto), Serbia e Bosnia. Le due squadre slave si affrontano domani sera, poi sarà possibile stilare il calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Qualificazioni Mondiali Basket. Italia batte 93-57 la Gang Bretagna con un super Mannion 19 punti

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