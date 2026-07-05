Basket qualificazioni Mondiali 2027 | stasera Italia-Lituania Orari e dove vederla in tv

Stasera si gioca Italia contro Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La partita si svolge a Bologna e sarà trasmessa in diretta televisiva. L’Italia ha già assicurato il pass per la seconda fase delle qualificazioni grazie a una vittoria recente. L’incontro si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti per migliorare la posizione in classifica. La partita è prevista con orario ancora da confermare.

Bologna, 5 luglio 2026 - Con il pass per la seconda fase delle qualificazione dei Mondiali 2027 già in tasca grazie al successo ottenuto pochi giorni fa a Reykjavik contro l’Islanda padrona di casa, l’Italbasket questa sera alle ore 20 (match in diretta su DAZN e su Sky Sport e in streaming su Sky Go) torna in campo alla Virtus Arena di Bologna per affrontare la Lituania nel secondo e ultimo match della terza finestra di incontri delle qualificazioni alla rassegna iridata in programma il prossimo anno in Qatar. L’obiettivo azzurro è quello di r accogliere altri due punti fondamentali per blindare il primo posto del Girone D e presentarsi al meglio alla seconda fase che partirà in agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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