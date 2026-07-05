Italia-Lituania oggi Qualificazioni Mondiali basket 2027 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Italia affronta oggi alle 20:00 in casa la Lituania nella partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, girone D. La gara si disputa alla Virtus Arena di Bologna. È l’ultimo match della prima fase, dopo aver concluso la trasferta in Islanda. La partita sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi, ma non sono stati indicati dettagli specifici sulla copertura.

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Archiviata la trasferta in terra islandese, l’Italbasket torna in campo oggi domenica 5 luglio alle ore 20:00 per affrontare alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell’ultima partita della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 (girone D). La rappresentativa tricolore ha mostrato i muscoli giovedì sera infliggendo una sonora sconfitta all’Islanda (83-102) e vendicando così la sconfitta subita all’andata. Decisivo ancora una volta Tommaso Baldasso (16 punti), con 15 punti equamente divisi tra Stefano Tonut e Amedeo Tessitori al pari di Nico Mannion che ha messo a referto 14 punti. Gli azzurri provano a confermare il successo pesante dell’andata (81-82) per chiudere al meglio il gruppo D. 🔗 Leggi su Oasport.it

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