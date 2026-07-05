Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri mattina poco prima delle 8 in via Ville, all’ingresso di un centro abitato. L’auto, una Seat Ibiza, è uscita di strada durante la sbandata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le condizioni dei giovani non sono ancora note. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Tre giovani feriti nella sbandata di un’auto, una Seat Ibiza, avvenuto poco prima delle 8 di ieri in via Ville, all’ingresso del centro abitato a San Martino di Guastalla. La sbandata è avvenuta all’uscita di una curva: l’auto si è poi ribaltata su un fianco, accanto a un albero, per fortuna evitato di pochi metri. Un impatto con la pianta avrebbe provocato conseguenze molto più gravi. Un pakistano di 25 anni, residente a Luzzara, è stato trasportato con l’elisoccorso al Maggiore di Parma, in condizioni giudicate gravi. Lievi contusioni per il conducente, un diciottenne pakistano abitante a Guastalla, medicato al pronto soccorso locale. Al Santa Maria Nuova di Reggio è stato portato un ucraino ventenne, pure lui abitante a Guastalla, con traumi di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto vola fuori strada, feriti tre giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

War Action Film | Chinese Snipers Trapped at -40°C, Fighting U.S. Troops Against All Odds!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Macomer, Nissan Qashqai fuori strada: tre giovani feriti e soccorso aereo

Torre Canavese, auto fuori strada: un codice rosso e tre feritiA Torre Canavese un incidente stradale ha coinvolto un'auto che è uscita di strada, provocando tre feriti.

Temi più discussi: Auto vola fuori strada, feriti tre giovani; Arzachena, l’auto vola fuori strada e finisce in mezzo alla vegetazione; Teulada, auto vola fuori strada: due feriti; Paura sulla provinciale: Audi fuori controllo si ribalta più volte, il cric vola fuori dall’auto e colpisce un’altra vettura.

Teulada, auto vola fuori strada: due feritiNella notte il veicolo è finito oltre il guardrail lungo la 195, a poca distanza dal poligono ... msn.com

Arzachena, l’auto vola fuori strada e finisce in mezzo alla vegetazioneDue feriti lungo la circonvallazione del paese ... msn.com

UNA MAMMA MUORE, IL FIGLIO DI SEI MESI VIENE SBALZATO FUORI DALL'AUTO. La tragedia sull'A14 tra Bologna e Zola Predosa: Fatma Ghallad perde la vita davanti alla sua famiglia, mentre il suo neonato lotta tra la vita e la morte. #incidente #Bologna x.com

3a volta a inseguire auto, come sono andato? Qualcuno ha consigli per volare (o montare)? Siate brutalmente onesti per favore reddit