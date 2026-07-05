Auto vola fuori strada feriti tre giovani

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri mattina poco prima delle 8 in via Ville, all’ingresso di un centro abitato. L’auto, una Seat Ibiza, è uscita di strada durante la sbandata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le condizioni dei giovani non sono ancora note. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

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Tre giovani feriti nella sbandata di un’auto, una Seat Ibiza, avvenuto poco prima delle 8 di ieri in via Ville, all’ingresso del centro abitato a San Martino di Guastalla. La sbandata è avvenuta all’uscita di una curva: l’auto si è poi ribaltata su un fianco, accanto a un albero, per fortuna evitato di pochi metri. Un impatto con la pianta avrebbe provocato conseguenze molto più gravi. Un pakistano di 25 anni, residente a Luzzara, è stato trasportato con l’elisoccorso al Maggiore di Parma, in condizioni giudicate gravi. Lievi contusioni per il conducente, un diciottenne pakistano abitante a Guastalla, medicato al pronto soccorso locale. Al Santa Maria Nuova di Reggio è stato portato un ucraino ventenne, pure lui abitante a Guastalla, con traumi di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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