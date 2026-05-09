Torre Canavese auto fuori strada | un codice rosso e tre feriti

A Torre Canavese un incidente stradale ha coinvolto un'auto che è uscita di strada, provocando tre feriti. Uno dei feriti, un ragazzo, è stato intubato e trasportato in ospedale a Torino. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le condizioni delle altre persone coinvolte sono da valutare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui