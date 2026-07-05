Ieri sera a Forte dei Marmi si è svolto l’evento benefico “United for Meyer”, organizzato da Alessandro Moggi. Durante la serata, sono stati presenti Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, Cristiano Giuntoli dell’Atalanta e Carloalberto Ludi del Como. I tre hanno condiviso un momento insieme a tavola, segnato da un’atmosfera distesa e incontri tra colleghi. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per superare eventuali tensioni passate.

Una serata insieme per mettersi alle spalle le ruggini. Ieri a Forte dei Marmi l'evento benefico "United for Meyer" organizzato da Alessandro Moggi ha fatto sedere allo stesso tavolo Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, e i suoi corrispettivi di Atalanta e Como, ovvero Cristiano Giuntoli e Carloalberto Ludi., Una tavolata che, per forza di cose, fa saltare alla mente le trattative di mercato che sono state e che saranno. Alcune in particolare: come "il caso" Palestra tra Inter e Atalanta o la sfida mancata su Nico Paz. Secondo quanto riportato dal nostro inviato, Orazio Accomando, tra Giuntoli e Ausilio non ci sarebbe stata tensione dopo la mancata chiusura dell'affare per l'esterno classe 2004. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ausilio, Giuntoli e Ludi allo stesso tavolo: tutti i retroscena di una serata tra mercato e abbracci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: Ausilio rivela tante novità sul mercato e il retroscena su GabigolDurante una diretta, un dirigente dell’Inter ha svelato dettagli sul mercato e ha parlato di Gabigol, senza fornire nomi, ma confermando l’interesse...

Argomenti più discussi: La prima uscita di Calvelli, i sorrisi tra Ausilio e Giuntoli: il calcio italiano si ritrova a Forte dei Marmi; Messi e Mbappé a 7 reti: solo due volte ai Mondiali un duello a quota così alta.

Ausilio, Giuntoli e Ludi allo stesso tavolo: tutti i retroscena di una serata tra mercato e abbracciUna serata insieme per mettersi alle spalle le ruggini. Ieri a Forte dei Marmi l'evento benefico United for Meyer organizzato da Alessandro Moggi ha fatto sedere allo stesso tavolo Piero Ausilio, di ... msn.com

Giuntoli e Ausilio a Bergamo per lo stesso obiettivo: follie per KessiéTutti pazzi per Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano di proprietà dell'Atalanta sta stupendo proprio tutti per personalità e qualità, tanto che i maggiori club europei si sono recati all'Atleti ... calciomercato.com