Ausilio Giuntoli e Ludi allo stesso tavolo | tutti i retroscena di una serata tra mercato e abbracci

Da sportmediaset.mediaset.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri sera a Forte dei Marmi si è svolto l’evento benefico “United for Meyer”, organizzato da Alessandro Moggi. Durante la serata, sono stati presenti Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, Cristiano Giuntoli dell’Atalanta e Carloalberto Ludi del Como. I tre hanno condiviso un momento insieme a tavola, segnato da un’atmosfera distesa e incontri tra colleghi. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per superare eventuali tensioni passate.

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Una serata insieme per mettersi alle spalle le ruggini. Ieri a Forte dei Marmi l'evento benefico "United for Meyer" organizzato da Alessandro Moggi ha fatto sedere allo stesso tavolo Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, e i suoi corrispettivi di Atalanta e Como, ovvero Cristiano Giuntoli e Carloalberto Ludi., Una tavolata che, per forza di cose, fa saltare alla mente le trattative di mercato che sono state e che saranno. Alcune in particolare: come "il caso" Palestra tra Inter e Atalanta o la sfida mancata su Nico Paz. Secondo quanto riportato dal nostro inviato, Orazio Accomando, tra Giuntoli e Ausilio non ci sarebbe stata tensione dopo la mancata chiusura dell'affare per l'esterno classe 2004. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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