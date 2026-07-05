Durante le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, le sorelle minori della sposa hanno pronunciato un discorso che ha suscitato emozioni tra gli ospiti.

Fra i momenti più emozionanti delle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza c’è stato senza dubbio quello del discorso di Sole e Celeste Trussardi, sorelle minori della sposa. Le piccole, nate dal legame di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, hanno voluto raccontare cosa significhi per loro essere cresciute con una sorella maggiore come Aurora. Sole e Celeste, il discorso commovente al matrimonio di Aurora Ramazzotti. Sole è nata nel 2013 ed è la prima figlia nata dall’amore di Michelle Hunziker per Tomaso Trussardi. Mentre Celeste è arrivata nel 2015 ed è la secondogenita dell’ex coppia. Entrambe hanno un legame fortissimo con Aurora Ramazzotti e durante le nozze con Goffredo Cerza hanno voluto dedicare un pensiero speciale alla sorella maggiore. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Aurora Ramazzotti, il commovente discorso delle sorelle Sole e Celeste Trussardi

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