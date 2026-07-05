aumenteranno gli ispettori ambientali

Il Comune ha deciso di aumentare gli ispettori ambientali a sei, in risposta ai frequenti abbandoni di rifiuti sul territorio. Alcuni di loro sono già in servizio. La decisione deriva dai ripetuti episodi di discariche abusive documentati nel territorio comunale. L’obiettivo è rafforzare i controlli e contrastare il fenomeno. La collaborazione con l’azienda incaricata di gestire le verifiche continuerà con il nuovo organico.

Alla luce dei ripetuti casi di rifiuti abbandonati sul territorio, il Comune ha avviato un nuovo confronto con Plures Alia: saranno sei gli ispettori ambientali che opereranno sul territorio comunale, alcuni dei quali già attivi. L’amministrazione intende rinnovare e potenziare un sistema, quello del controllo sui rifiuti da parte degli ispettori di Alia, già attivato da tempo. Toccherà a loro verificare la correttezza dei conferimenti da parte dell’utenza e segnalare eventuali scarti abbandonati sul suolo pubblico (con l’obiettivo di risalire poi al trasgressore). "Sul territorio comunale sono sempre più frequenti i rinvenimenti di abbandoni di rifiuti e di conferimenti anomali (ad es. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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