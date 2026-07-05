Un volo EasyJet in Italia ha vissuto un momento di tensione quando l’aereo si è inclinato bruscamente, causando panico tra i passeggeri. Il rumore dei motori è aumentato notevolmente, coprendo altri suoni in cabina. Per alcuni istanti, la pista sembrava vicina, ma poi è scomparsa sotto la fusoliera, creando un senso di incertezza tra i presenti. Non sono stati riportati danni o feriti.

L’aereo si inclina, il rumore dei motori cresce fino a coprire ogni altro suono in cabina. Per qualche istante la pista sembra a portata di ruota, poi improvvisamente scompare sotto la fusoliera. È il momento in cui un volo di linea cambia assetto e riparte verso il cielo. Quanto accaduto su uno scalo italiano tra i più complessi per l’atterraggio ha attirato l’attenzione dei passeggeri e dei social, dopo che un video girato a bordo ha mostrato la manovra in diretta. Un episodio che, come riporta Fanpage, ha subito acceso curiosità e discussioni online. Atterraggio a Napoli tra vento e riattaccata improvvisa. Tutto avviene durante un tentativo di atterraggio su Aeroporto di Napoli Capodichino, a bordo di un volo della compagnia easyJet diretto verso la città. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Tvzap.it - Attimi di panico sul volo EasyJet in Italia: il video lascia tutti a bocca aperta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maria De Filippi, cosa fa davvero lontano dalla tv: il video lascia tutti a bocca apertaUn video diffuso mostra Maria De Filippi impegnata in attività lontane dalla televisione, sorprendendo chi la conosce principalmente come conduttrice.

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano? Il video che lascia a bocca apertaNikita Perotti e Anastasia Kuzmina sono al centro di una notizia che ha sorpreso molti.

Temi più discussi: Albissola, quattro giovani escono in mare di notte con un pattino: attimi di panico, salvati dalla Capitaneria di Porto; Caos in Borgo Cappuccini, 40enne aggredisce la madre e nella fuga rischia di investire volontari e poliziotti: fermato; Terremoto in Venezuela, i momenti di terrore vissuti dai passeggeri all'aeroporto di Caracas; Gommone si ribalta a Pesaro, bimbo di tre anni cade in mare: surfista riesce a salvarlo in extremis.

Le scosse sono state fortissime e ravvicinate, appena la terra ha iniziato a tremare molti palazzi sono crollati, palazzi di molti piani e densamente abitati. Molti erano in casa perchè era un giorno festivo. C'è ancora panico e paura. Gli edifici che non hanno ced x.com

Normalmente non sono d'accordo con chi parla di manipolare i risultati in gioco, ma per favore dai un'occhiata a questo reddit

Shanghai, power bank in fiamme nella metro all’ora di punta: attimi di panicoUn power bank trasportato da un passeggero ha improvvisamente preso fuoco mentre l’uomo scendeva da una scala mobile, scatenando il panico tra i viaggiatori. In un video, diventato virale sui social, ... video.corriere.it

Rogo in un capannone agricolo. Attimi di panico per un’abitazionePaura per un incendio mercoledì verso le 20 in un capannone agricolo nella zona artigianale di Dovadola, in via Zangheri, in località Pantera, a tre chilometri dal paese, verso Rocca San Casciano. ilrestodelcarlino.it