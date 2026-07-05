A poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, circa 100.000 docenti e personale ATA di ruolo non conoscono ancora le sedi in cui lavoreranno. Le assegnazioni provvisorie e le supplenze annuali sono ancora in fase di definizione, creando un possibile sovrapporsi di procedure. La situazione riguarda le assegnazioni temporanee, che devono essere concluse prima dell'inizio delle lezioni.

Le assegnazioni provvisorie restano un nodo irrisolto a poche settimane dal via del nuovo anno scolastico. Circa 100mila tra docenti e personale ATA di ruolo aspettano ancora di sapere in quale scuola presteranno servizio. A pesare è il ritardo dell'autorizzazione del ministero dell'Economia, che tiene ferma l'intera macchina del reclutamento e alimenta l'incertezza di lavoratori e famiglie.Cosa blocca le assegnazioni provvisorieA meno di due mesi dall'avvio delle lezioni, molti lavoratori della scuola non sanno ancora dove presteranno servizio. Le assegnazioni provvisorie permettono a chi è di ruolo di chiedere il trasferimento annuale verso un'altra sede, spesso per motivi familiari. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Assegnazioni provvisorie e supplenze annuali: Serafini (Snals) avverte sul rischio di accavallamenti delle procedure

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