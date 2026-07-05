Un uomo è stato aggredito e picchiato tra venerdì e ieri al Lido degli Scacchi, lasciandolo a terra dolorante nel cuore della notte. La vittima presenta ancora segni di un violento pestaggio e si trova in condizioni che richiedono cure mediche. Al momento non sono state chiarite le ragioni dell’attacco né l’identità degli aggressori. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.

Aggredito e lasciato a terra dolorante nel cuore della notte. Da chi e per quale ragione? Al momento è un mistero. Ha ancora i contorni del giallo l’aggressione che si è verificata tra venerdì e ieri al Lido degli Scacchi. La vittima, un albanese di 35 anni residente a Milano, è stata portata in ospedale. Secondo i primi riscontri avrebbe riportato una grave frattura a un arto inferiore, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non sono molti i dettagli trapelati, come non sono ben definite le circostanze all’origine dell’aggressione. Sull’accaduto sono in corso tutti gli accertamenti necessari da parte dei carabinieri della compagnia di Comacchio, al lavoro sin dagli istanti immediatamente successivi alla scoperta della vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalito e pestato vicino alla spiaggia, è giallo

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