Ascolti TV | Sabato 4 Luglio 2026

Da davidemaggio.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 4 luglio 2026, su Rai1, Notti Mondiali ha registrato un ascolto di 1.2 milioni di spettatori con il 7% di share. Su Canale 5, la replica di Ciao Darwin ha attirato 1.5 milioni di spettatori con il 9% di share. Entrambi i programmi hanno avuto una copertura significativa, con Ciao Darwin che ha ottenuto il miglior risultato della serata. Nessuna altra trasmissione ha superato questi dati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella serata di ieri, sabato 4 luglio 2026, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Veleno in alta quota è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Il ragazzo e la tigre  raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Piedone d’Egitto raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 La Promessa totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti sigla.000 spettatori (%). Sul Nove Delitti in Famiglia cattura l’attenzione di.000 spettatori con il %. Sul 20  Lo smoking  è seguito da. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv sabato 4 luglio 2026
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 4 Luglio 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY SABADO 04 DE JULIO DEL 2026 | Oremos Juntos

Video ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY SABADO 04 DE JULIO DEL 2026 | Oremos Juntos

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Sabato 4 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serataSabato 4 luglio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano quale programma ha attirato più spettatori.

Ascolti tv sabato 4 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessaI Mondiali di calcio 2026 trasmessi su Rai 1 sono stati il programma più visto sabato sera, con un’ampia audience.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 27 giugno chi vince tra Mondiali 2026, Ciao Darwin, Affari Tuoi e Ruota della Fortuna; Ascolti tv sabato 27 giugno, calcio su Rai1 domina prime time; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 4 Luglio, in prima serata; Ascolti tv ieri (27 giugno): Notti Mondiali trionfa, Ciao Darwin (ancora) in calo. Croazia-Ghana al 24.3%.

ascolti tv sabato 4Ascolti tv sabato 4 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessaAscolti tv 4 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

ascolti tv sabato 4Ascolti tv del 4 luglio, i Mondiali dominano. E Scotti e De Martino si scontrano ancoraUn altro scontro sabato 4 luglio: mentre continuano i match dei Mondiali, Scotti e De Martino sono sempre più agguerriti ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web