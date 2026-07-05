Ascolti TV | Sabato 4 Luglio 2026

Sabato 4 luglio 2026, su Rai1, Notti Mondiali ha registrato un ascolto di 1.2 milioni di spettatori con il 7% di share. Su Canale 5, la replica di Ciao Darwin ha attirato 1.5 milioni di spettatori con il 9% di share. Entrambi i programmi hanno avuto una copertura significativa, con Ciao Darwin che ha ottenuto il miglior risultato della serata. Nessuna altra trasmissione ha superato questi dati.

Nella serata di ieri, sabato 4 luglio 2026, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Veleno in alta quota è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Il ragazzo e la tigre raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Piedone d’Egitto raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 La Promessa totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti sigla.000 spettatori (%). Sul Nove Delitti in Famiglia cattura l’attenzione di.000 spettatori con il %. Sul 20 Lo smoking è seguito da. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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