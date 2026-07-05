Ascolti tv del 4 luglio i Mondiali dominano E Scotti e De Martino si scontrano ancora

Da dilei.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 luglio, i Mondiali hanno attirato l’attenzione dei telespettatori con la partita Paraguay contro Francia. Mentre la gara dominava gli ascolti, le altre reti offrivano programmi come serie, film e soap opera. Nel frattempo, Scotti e De Martino sono tornati a scontrarsi in diretta, creando tensione tra i conduttori. La giornata televisiva si è quindi divisa tra la copertura sportiva e le varie alternative di intrattenimento.

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Anche il primo sabato di luglio la partita dei Mondiali ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori: gli occhi erano tutti puntati su Paraguay – Francia, mentre il palinsesto tv delle altre reti proponeva tante alternative, tra serie, film e soap opera. Su Rai2 infatti era in programma il thriller Veleno in alta quota,  mentre su Rai3 andava in onda il film Piedone d’Egitto  con Bud Spencer. E se su Rete4 l’appuntamento era con gli episodi della soap opera La Promessa,  su Canale5 tornava una puntata di Ciao Darwin,  con il collaudato duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Su Italia1 invece il pubblico più giovane poteva guardare Il ragazzo e la tigre. 🔗 Leggi su Dilei.it

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