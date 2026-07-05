A Balze, si svolge oggi il Mercatino a Km 0 organizzato dalla Pro Loco. L’evento si tiene nel paese turistico e climatico alle pendici del Fumaiolo, con esposizioni di prodotti artigianali e alimentari locali. La manifestazione coinvolge venditori e produttori della zona, offrendo prodotti tipici e artigianato tradizionale. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’allestimento di stand lungo le strade del centro storico.

A Balze, il paese turistico e climatico alle falde del Fumaiolo, oggi, avrà luogo il Mercatino a Km.0, una iniziativa nata da una felice idea della Pro Loco. L’evento avrà luogo in Piazza XVII Luglio, il ’salotto’ all’aperto di Balze, che proporrà una giornata dedicata alle eccellenze locali, all’ artigianato e alle piccole realtà che ogni giorno danno valore alla comunità. Spiega la Pro Loco: "Passeggiando tra gli stand potrete scoprire prodotti genuini, creazioni artigianali, sapori del territorio e tante idee originali, incontrando direttamente chi le realizza con passione e cura. Novità di questa edizione è l’ Armadio Circolare, uno spazio dedicato al riuso e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Artigianato e sapori locali. A Balze Mercatino a Km 0

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