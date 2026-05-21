BiodiversyFest 2026 | pedalata di 50 km tra aziende agricole e sapori locali
Sabato 23 maggio si terrà l’escursione ciclabile “Tra natura e campagna”, organizzata da Fiab Forlì nell’ambito di BiodiversyFest 2026, il festival dedicato alla biodiversità che si svolge in tutta la Romagna durante il mese di maggio. L’evento prevede un percorso di circa 50 chilometri tra aziende agricole e punti di interesse naturalistico, coinvolgendo i partecipanti in una pedalata che attraversa diverse zone del territorio. La manifestazione si inserisce nel programma di incontri e iniziative del festival.
Nell’ambito di BiodiversyFest 2026, il festival diffuso dedicato alla biodiversità che per tutto il mese di maggio coinvolge la Romagna con eventi, incontri ed esperienze sul territorio, sabato 23 maggio si svolgerà l’escursione ciclabile “Tra natura e campagna”, promossa da Fiab Forlì.Un’intera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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