Gli arretrati scuola pensionati vengono pagati automaticamente dall'INPS anche per chi è andato in pensione dal 1° settembre 2025. La procedura riguarda il personale pensionato dopo il rinnovo economico del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2025-2027. Il pagamento avviene senza bisogno di richiesta specifica, e interessa le somme dovute per periodi precedenti alla cessazione del servizio. La misura si applica alle pensioni riconosciute successivamente alla firma del nuovo accordo.

Buone notizie per chi ha lasciato la cattedra di recente. Gli arretrati scuola pensionati spettano anche al personale andato in pensione dal 1° settembre 2025, grazie al rinnovo economico del CCNL 2025-2027. A chiarirlo è Stefano Cavallini, della segreteria nazionale Anief, che però avverte: per gli ex dipendenti i tempi saranno più lunghi rispetto a chi è ancora in servizio.Arretrati legati solo ai mesi lavoratiIl nuovo contratto produce effetti economici dal 1° gennaio 2025. Chi ha smesso di lavorare il 1° settembre 2025 riceverà quindi gli arretrati solo per il periodo davvero svolto. Come spiega Cavallini: «Il collega dovrà avere gli arretrati solamente relativi agli otto mesi del 2025, dal primo gennaio al 31 agosto». 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Arretrati scuola pensionati: come funziona il pagamento automatico gestito dall'INPS

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