Arbitri Fischietti riminesi da applausi tra promozioni e debutti in serie A
La stagione sportiva 2025-2026 si è conclusa con successo per gli arbitri di Rimini, che hanno ottenuto promozioni e debutti in serie A. Il presidente ha commentato il bilancio di fine anno, sottolineando l’aumento dei numeri e la crescita del gruppo locale. Tra le soddisfazioni ci sono anche i nuovi arbitri che sono saliti di categoria e le designazioni di alto livello per alcuni ufficiali di gara.
Anche la stagione sportiva 2025-2026 si chiude con il vento in poppa e un bagaglio pieno di soddisfazioni per gli arbitri riminesi. Il presidente Marco Guitaldi traccia il bilancio di fine anno con l’orgoglio di chi vede un vivaio che non solo cresce nei numeri, ma mette radici profonde nel tessuto locale. La sezione riminese sta diventando un punto di riferimento e un sinonimo di rispetto nel calcio di casa nostra, capace di trasformare anche i momenti critici in ponti educativi. Lo dimostra la scelta di accogliere un giovane calciatore in un percorso di giustizia riparativa, dopo una reazione scomposta verso un coetaneo arbitro: una lezione viva di come lo sport sappia curare le proprie ferite attraverso l’inclusione e il dialogo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Referees. Rimini's whistles deserve applause amid promotions and Serie A debuts.Anche la stagione sportiva 2025-2026 si chiude con il vento in poppa e un bagaglio pieno di soddisfazioni per gli arbitri riminesi. President Marco Guitaldi traccia il bilancio di fine anno con l’orgo ... sport.quotidiano.net