arbitri fischietti riminesi da applausi tra promozioni e debutti in serie a

Notizia in breve

La stagione sportiva 2025-2026 si è conclusa con successo per gli arbitri di Rimini, che hanno ottenuto promozioni e debutti in serie A. Il presidente ha commentato il bilancio di fine anno, sottolineando l’aumento dei numeri e la crescita del gruppo locale. Tra le soddisfazioni ci sono anche i nuovi arbitri che sono saliti di categoria e le designazioni di alto livello per alcuni ufficiali di gara.