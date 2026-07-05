aquilani conosco la filosofia di questo club

Un nuovo allenatore è stato presentato alla squadra, portando con sé l’esperienza da calciatore e il desiderio di far bene in Serie A. Ha detto di conoscere la filosofia del club e di portare entusiasmo e idee, ma ha anche sottolineato che saranno i risultati a giudicare il suo operato. Si è detto motivato a lavorare duramente per meritare la fiducia della società.

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Porto idee, e porto l’entusiasmo di chi, dopo averla vissuta da calciatore, si affaccia alla serie A come allenatore. Ma so anche che saranno i risultati a dire se avrò fatto bene o no, quindi mi metto al lavoro con l’intenzione di ricambiare la fiducia che la società ha riposto in me". Ne ha viste abbastanza, prima da calciatore e poi da tecnico, Alberto Aquilani, per sapere che quanto di buono farà verrà giudicato solo attraverso quel che dice il campo, ma il giorno uno dell’anno zero, in casa neroverde, comincia inevitabilmente da lui, nuovo allenatore di un Sassuolo che vuole proseguire il suo percorso. Una... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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